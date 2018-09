Elisoccorso, Arru replica a Truzzu

Cagliari, 5 settembre 2018 – “La sanità è sempre di più al centro della imminente campagna elettorale, per cui tutti discutono, analizzano, fanno progetti e il peso delle dichiarazioni è inversamente proporzionale alla competenza e conoscenza sugli argomenti”. Lo afferma l’assessore della Sanità, Luigi Arru, replicando agli attacchi di FdI sull’elisoccorso.

“L’ Areu della Lombardia – argomenta Arru – non gestisce nessuna delle organizzazioni indicate da FdI, ma svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento dell’emergenza urgenza, il cui personale è dipendente dalle altre aziende. Non solo gestisce l’emergenza urgenza, ma anche il trasporto di equipe e organi per i trapianti, il trasporto del sangue, oltre ad avere la gestione dei trasporti secondari e tenere i rapporti con le associazioni di volontariato. Si può definire l’Areu della Lombardia una scatola vuota? Tecnicamente si dice che sia una holding. Su quello che il consigliere Truzzu chiama elishowsoccorso, – prosegue Arru – nei prossimi giorni verranno presentati i dati preliminari dell’attivita dei primi due mesi. Resta sorprendente il numero di affermazioni infondate, che non tengono conto nè dei dati delle organizzazioni avanzate di elisoccorso Hems, nè dei dati scientifici sull’uso elisoccorso. Quanto alle dichiarazioni frettolose e ai giudizi sulle riforme intraprese dalla Giunta Pigliaru, credo che si dovranno rivalutare anche alla luce delle affermazioni programmatiche dell’attuale premier Conte, che per la sanità fa sempre riferimento alla qualità, alla sicurezza, al rapporto volume esiti: tutti obiettivi che rientrano ampiamente nei documenti programmatici della Giunta, a garanzia di un sistema sanitario centrato sui bisogni reali dei cittadini. In ultimo, l’Areus sta gestendo il bando per l’acquisto di 40 nuove ambulanze, mentre dieci verranno assegnate a breve”. Red

