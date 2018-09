Cittadinanza Consapevole: a Mandas il camp delle Acli, un progetto pensato dai ragazzi del Servizio Civile

Cagliari, 5 Sett 2018 – Senso civico, spirito critico, riflessione e approfondimento sui temi dell’attualità. Essere dei cittadini consapevoli è una scelta, e i ragazzi del progetto Acli di Servizio Civile “Legalmente” hanno pensato a un campo giovanile dove sia possibile coltivare il proprio senso civico e lo spirito critico assieme.

Lunedì 17 settembre scadranno i termini per iscriversi al Ca.Ci.Co. il camp per ragazzi tra i 18 e i 30 anni che si terrà a Mandas dal 20 al 22 settembre. Si tratta di un’iniziativa del tutto gratuita realizzata dalle Acli in collaborazione con i Giovani universitari aclisti, Ipsia Sardegna e il Comune di Mandas. Al campo potranno prendere parte un massimo 15 ragazzi che alloggeranno presso l’Ex Convento di San Francesco di Mandas.

“L’idea è quella di sensibilizzare i partecipanti ai temi della legalità, discutendo di temi quali la Costituzione, la coscienza civica, la criminalità organizzata con particolare riferimento al territorio della Sardegna e la corruzione – spiega il presidente provinciale delle Acli Mauro Carta –. Durante la prima giornata ospiteremo i protagonisti del progetto “Da le celle alle stelle” che ha consentito lo studio e la costruzione di nuovi spazi esterni più accoglienti presso il carcere minorile di Quartucciu. Ai momenti di riflessione e discussione si alterneranno momenti di socializzazione con giochi e film tematici”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria allo 07043039 o scrivere una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com La partecipazione è gratuita ma per ragioni assicurative i ragazzi dovranno tesserarsi.