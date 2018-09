Caccia, al tar il 12 settembre. Accolta richiesta regione di anticipazione udienza

Cagliari, 5 Sett 2018 – Si terrà il 12 settembre e non più il 3 ottobre l’udienza collegiale del Tar per discutere il ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste sulla legittimità del calendario venatorio 2018-2019 per la parte della caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda. Il Tar ha infatti accolto la richiesta della Regione Sardegna di anticipazione della Camera di Consiglio per garantire il regolare esercizio dell’attività venatoria secondo il calendario approvato dal Comitato faunistico regionale. Com

