Scoperta piantagione nel territorio del Comune di Escolca una piantagione di cannabis composta da 60 piante.

Gergei, 4 Sett 2018 – I Carabinieri della Stazione di Gergei, nell’ambito di mirata attività investigativa finalizzata alla repressione dei reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, durante un servizio di perlustrazione nel territorio del Comune di Escolca, hanno rinvenuto, abilmente occultata tra la vegetazione circostante, una piantagione di Cannabis composta da circa 60 piante di tipo normale con un impianto di irrigazione a goccia alimentato da un boiler in plastica che veniva rifornito direttamente da una sorgente naturale mediante la deviazione di un tubo in pvc utilizzato per il trasporto dell’acqua a valle.

Sul posto i militari hanno rinvenuto anche materiali, concimi e attrezzi vari utilizzati dagli ignoti autori per la preparazione del terreno, la messa a dimora delle piantine e le successive cure colturali. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.