Cagliari, 4 Sett 2019 – In una nota il segretario regionale del Partito Democratico afferma che il saluto romano al funerale di Sassari non può essere accettato così come non può esserci uno sdoganamento di gesti, atteggiamenti e modi si fare che hanno caratterizzato negativamente e drammaticamente il nostro paese.

Non solo questi gesti sono da stigmatizzare ma non può essere permesso alcun tentativo revisionista.