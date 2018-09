Consiglio regionale convocato per martedì 11 settembre. Legge urbanistica in aula il 18.

Cagliari 4 Sett 2018 – Il Consiglio regionale si riunirà martedì prossimo, 11 settembre, alle 16,00. All’ordine del giorno due provvedimenti per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e la proposta di legge per la proroga, al 31 dicembre 2018, delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato nel sistema sanitario regionale, in scadenza il 30 settembre.

Martedì 18 settembre, invece, approderà in aula la nuova legge urbanistica con la presentazione delle relazioni di maggioranza e opposizione. I lavori proseguiranno il 25 settembre con la discussione generale del provvedimento. Così ha deciso in mattinata la Conferenza dei Capigruppo. Contro la calendarizzazione della legge urbanistica si è espresso il Partito dei Sardi che, per bocca del capogruppo Gianfranco Congiu, ha chiesto un’ulteriore pausa di riflessione per una rivalutazione del testo.