Pensionato di 76 anni di Lanusei denunciato dai carabinieri della compagnia cittadina per atti osceni rivolti verso madre e figlia di 12 anni.

Lanusei (Nu), 3 Sett 2018 – Un 76 enne è stato denunciato da Carabinieri della compagnia di Lanusei per atti osceni in luogo pubblico commessi in presenza di un minore.

Al termine degli accertamenti, è emerso che l’anziano si sarebbe slacciato i pantaloni e la cerniera a zip, muovendo la lingua, rivolgendosi ad una signora che era in compagnia della figlia minore di anni 12, nei pressi della trafficata via Umberto e Via Roma.

I fatti risalirebbero ai primi di agosto scorso.