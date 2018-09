Minacce a sindaco e amministratori di Bonarcado, la solidarietà del presidente Francesco Pigliaru

Cagliari, 3 Sett 2018 – “Ancora una volta assistiamo a fatti contrari ai principi su cui si basa la vita di ogni comunità. Le minacce contro l’amministrazione comunale di Bonarcado, indirizzate in particolare al sindaco Franco Pinna e all’assessore delle attività produttive Giovanni Pes, rappresentano una grave offesa alle fondamentali regole democratiche. Esprimo al primo cittadino e all’assessore la solidarietà, mia personale e di tutta la Giunta, per un’azione vile e vigliacca”. Lo dichiara il presidente Francesco Pigliaru in seguito alle intimidazioni subite dal sindaco e dall’assessore del Comune di Bonarcardo.

Il presidente Pigliaru ricorda che “per prevenire atti così odiosi la Regione sta completando nei comuni dell’isola la rete di videosorveglianza per la quale è imminente la pubblicazione del bando che riguarda l’ampliamento e il rafforzamento del sistema di monitoraggio e controllo del territorio”. Com