Noto pregiudicato di Cagliari arrestato per furto con destrezza ai danni di una donna di 88 anni ricoverata in ospedale.

Cagliari, 2 Sett 2018 – Ieri pomeriggio a Cagliari, gli agenti della Squadra Volanti di Cagliari hanno arrestato Salvatore Gervasi, di 38 anni, cagliaritano, per il reato di furto commesso con destrezza ai danni di una donna di 88 anni.

L’episodio si è verificato all’interno del reparto di geriatria dell’ospedale Santissima Trinità, dove l’uomo si era avvicinato all’anziana e rivolgendosi a lei con fare molto gentile e premuroso, le aveva fatto notare che aveva uno strappo nella parte posteriore del vestito e le consigliava di nasconderlo con la borsa. La signora, preoccupata di quell’inconveniente, spostava la sua tracolla dietro la schiena ed in tale manovra il soggetto si prodigava per aiutarla, afferrando la borsa a sua volta per posizionarla dietro di lei, nella maniera più opportuna. Dopo di che l’uomo si allontanava frettolosamente. Solo immediatamente dopo, ma quando ormai il malfattore si era già dileguato, l’anziana si è accorta dell’inganno e aprendo la sua borsa non ha trovato più il suo portafogli con all’interno tutti i documenti e 15 euro.

Spaventata e incredula, ha chiesto aiuto alla Polizia, chiamando il 113 e mentre l’operatore del Centro Operativo della Questura la tranquillizzava, ottenendo dalla stessa una dettagliata descrizione dell’uomo, veniva subito inviata una pattuglia di una Volante che, immediatamente giunta sul posto e acquisite celermente altre informazioni, si è messa alla ricerca del ladro.

Ed ecco che alla fermata dell’autobus poco distante dall’Ospedale, gli agenti avevano riconosciuto Gervasi, con indosso l’abbigliamento perfettamente corrispondente alle descrizioni acquisite e già noto ai poliziotti delle Volanti per i numerosi precedenti delittuosi, molti dei quali attuati, peraltro, con gli stessi modi ingannevoli. Quindi è stato subito bloccato e messo alle strette dagli agenti, l’uomo ha confessato e perciò è stato dichiarato in arresto e il portafogli restituito alla signora.

Ora, l’uomo, messo agli arresti domiciliari, attente l’udienza di convalida per direttissima che si svolgerà nella mattinata di domani.