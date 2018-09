Gruppo di giovani aggrediscono un uomo di 39 a Quartu S.E. e gli infliggono una ferita alla gola.

Cagliari, 2 Sett 2018 – Intorno alle 08:30 di questa mattina, i carabinieri della Stazione di Ca-San Bartolomeo, sono intervenuti presso l’ospedale Marino dove era giunto poco prima un uomo di 39 anni, accompagnato dalla moglie, la quale riferiva che il marito era stato aggredito poco prima sotto casa a Quartu da un gruppo di giovani per cause in corso di accertamento.

L’uomo aveva una non grave lesione di arma da taglio alla gola (no pericolo di vita).

Indagini in corso.