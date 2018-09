F1 – Gran Premio di Monza: Prima fila Ferrari, Raikkonen e Vettel anticipano Hamilton

Monza, 2 Sett 2018 – Un boato si è levato alto dalla folla con il quale saluta il colpo delle Ferrari all’ultimo giro delle prove cronometrate. Con Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sarà una prima fila tutta rossa.

Il Gran Premio d’Italia sul circuito di Monza vede il finlandese della casa di Maranello conquistare la pole position con il nuovo record della pista: 1’19”119, 161 millesimi meglio del compagno di scuderia. Non accadeva dal 2000, con Michael Schumacher e Rubens Barrichello, nell’anno del primo Mondiale “rosso” di Schumi. Per Raikkonen è la prima pole stagionale, la diciottesima in carriera. Le Mercedes comporranno la seconda fila. Il leader della classifica iridata e campione mondiale in carica, il britannico Lewis Hamilton, aveva staccato il miglior tempo, ma è stato bruciato dalle Ferrari all’ultimo respiro; per lui 1’19”294, mentre l’altra freccia d’argento del finlandese Valtteri Bottas ha chiuso in 1’19”656.

Completano la top ten Max Verstappen (Red Bull), Romain Grosjean (Haas), Carlos Sainz jr (Renault), Esteban Ocon (Force India), Pierre Gasly (Toro Rosso) e Lance Stroll (Williams). Daniel Ricciardo (Red Bull) e Nico Hulkenberg (Renault) partiranno dal fondo della griglia per aver cambiato il motore nelle prove libere.

Il quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarà tutto da seguire con la diretta su Rai1 alle 15,10. Apertissima la lotta per il titolo. Cinque vittorie per Vettel, tra cui l’ultimo Gp a Spa in Belgio. Cinque vittorie Hamilton che guida la classifica iridata con 17 punti di vantaggio sul tedesco della Ferrari.

“È fantastico per la gara. Speriamo che vada tutto liscio e che si possa finire nelle stesse posizioni” l’auspicio di Raikkonen dopo aver conquistato la pole. Gli fa eco Vettel: “È un ottimo risultato per il team, anche se non sono soddisfattissimo dell’ultimo giro. A Monza è sempre difficile, è andata così”. Raggiante il nuovo amministratore delegato della Ferrari, Louis Camilleri: “Volevamo che i tifosi sorridessero. Il merito è di tutta la squadra”. Sportivissimo Hamilton: “Congratulazioni alla Ferrari che ha dato più di noi. Nel team diamo tutti il massimo. Siamo vicinissimi. È bello vedere tutta questa gente che è venuta a tifare”.

La lotta per la pole position è stato un dominio rosso. Vettel è stato il più veloce sia in Q1 sia in Q2, con i tempi rispettivamente di 1’20″542 e di 1’19″629. Nella prima prova ha preceduto di 180 millesimi Raikkonen. Terzo Hamilton a 268, quarto Ricciardo, mentre Bottas è quinto a oltre 8 decimi. Eliminati Perez (Force India), Hartley (Toro Rosso), Vandoorne (McLaren), Leclerc ed Ericsson (Sauber). Nella seconda prova, il tedesco della Ferrari è stato davanti di 169 millesimi a Hamilton, Raikkonen terzo in 1’19″846. Eliminati Kevin Magnussen (Haas), Fernando Alonso (McLaren) e la Williams di Sergey Sirotkin; con loro, out anche Ricciardo e Hulkenberg, che non hanno girato.