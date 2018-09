Bimbo di sette anni annega nella piscina di un hotel di Orosei, indagano i carabinieri della locale Stazione.

Orosei (Nu), 2 Sett 2018 – Quest’oggi a Orosei, alle ore 12.00 circa, un bambino di 7 anni, mentre stava giocando nella piscina di un hotel ubicato in Via Lungomare, per cause in corso di accertamento è annegato.

Inutili i tentativi di rianimarlo, durati circa 1 ora, da parte di personale del 118, intervenuto immediatamente sul posto.

Dopo l’allarme sul luogo della disgrazia sono intervenuti carabinieri della Stazione del paese per gli accertamenti del caso.