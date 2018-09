Attentato contro il consigliere regionale Peru, l’appello del deputato di Forza Italia Pittalis

Cagliari, 2 Sett 2018 – “Sono certo che l’atto ignobile non fermerà l’impegno politico dell’amico Antonello Peru, sempre in prima linea nelle battaglie a difesa del territorio”. Lo sostiene in un comunicato il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis.

I pneumatici della sua auto – parcheggiata a poca distanza del municipio di Sorso – sono stati squarciati, poi il raid si è consumato con i danni alla carrozzeria dell’auto completamente rigata. “Un gesto di gravità inaudita – continua il parlamentare azzurro – che suscita sconcerto, allarme e preoccupazione nella comunità di Sorso e non solo”.

Il deputato forzista invita il numero due dell’assemblea di via Roma a proseguire con fermezza nella sua attività per il territorio: “Peru – conclude Pittalis – non può certo lasciarsi intimorire da un episodio che mira a colpire chi si impegna con onestà e professionalità per cercare di risolvere i problemi che attanagliano la Sardegna”.