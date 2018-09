A Dorgali denunciato dai Carabinieri della compagnia di Siniscola un 41enne per la ricettazione di un gommone.

Siniscola (Nu), 2 Sett 2018 – Ieri, i Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno denunciato un 41enne di Santa Teresa di Gallura per ricettazione.

L’uomo, lo scorso mese di agosto aveva venduto un gommone con un motore da 40 cavali a un signore di Oliena, che ignaro delle vicende che c’erano dietro a quel gommone, lo stava utilizzando in piena tranquillità. Ed in Seguito, navigando nelle acque della zona di Arbatax, è stato fermato dalle autorità marine e sanzionato poiché non aveva con sé il libretto del natante.

Della vicenda si sono poi occupati i Carabinieri di Dorgali, in quanto il natante era ormeggiato al porto di Cala Gonone e dalle verifiche effettuate sul libretto è emerso che era del tutto assente la matricola del motore: dagli ulteriori accertamenti è risultato che questo gommone era stato rubato il 14 agosto mentre era ormeggiato al porto di Golfo Aranci.

Per l’uomo è scattata una denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria di Nuoro per ricettazione e dovrà adesso giustificare com’è venuto in possesso del natante rubato.