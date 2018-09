Lega per non pagare i soldi sottratti allo stato chiudono la Lega e si inventano un nuovo partito (probabile nuovo nome- (Partito della Rifondazione Fascista).

Roma, 1 Sett 2018 – Ieri si sono ricorse voci che la Lega del neo fascista Matteo Salvini, ha dato disposizione per la costituzione di un nuovo partito. Rimanendo Lega c’è il rischio che la magistratura genovese arriva a scoprire dove l’attuale dirigenza avrebbe nascosto i 50 miliardi avuti dallo Stato nell’era Bossi e poi cambiato il leader del partito questi fondi sono misteriosamente spariti. Questo secondo quanto è l’ipotesi di accusa perseguita dalla magistratura. Quindi per uscire da questa morsa e per non farsi sequestrare ogni piccola entrata nelle casse dell’attuale partito, il segretario leghista ha intenzione e con lui il suo braccio destro e sinistro Giorgetti, starebbero lavorando per cambiare in fretta il nome e ricominciare con una nuova entità politica che sicuramente potrebbe chiamarsi (Partito della Rifondazione Fascista) viste azioni, idee e intenzioni del Matteo meneghino.

Un assaggio delle intenzioni è stato dato dal sottosegretario alla presidenza del coniglio. Che alla festa del Fatto Quotidiano ha detto: “Sforare il 3%? Se è necessario per mettere in sicurezza il Paese, anche sì. Credo che sia interesse anche dell’Europa”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca), dove è ospite alla festa del Fatto Quotidiano. Ed ha aggiunto: “Quello che è certo è che non siamo assolutamente soddisfatti di come sta andando l’economia, abbiamo ambizione, qualcuno dirà la temerarietà, di portare l’Italia a un tasso di sviluppo sopra il 2-3%. Soltanto con lo sviluppo dell’economia si può affrontare il rilancio dello Stato”.

“Se tutti i futuri proventi che arrivano alla Lega vengono sequestrati, è evidente a quel punto che il partito non può più esistere, perché non ha più soldi. Questo se dovesse esserci questa interpretazione da parte della magistratura, che non contestiamo in quanto tale, ma perché frutto di una decisione su una sentenza non definitiva. Se fosse dopo la Cassazione non avrei nulla da dire”. Così Giorgetti sull’ipotesi che il 5 settembre il tribunale del riesame possa decidere di sequestrare tutti i soldi della Lega.

“L’Italia deve dimostrare di essere uno Stato serio, deve dimostrare fermezza, uno Stato deve avere dei confini. Se dimostri fermezza chiudi il tema degli arrivi, se chiudi gli arrivi poi puoi discutere dei migranti che ci sono qui, rimpatriare quelli che non hanno diritto di essere qui e regolarizzare quelli che invece hanno diritto di essere qui”, dice Giorgetti sui migranti. E poi annuncia: meno migranti in Italia, più soldi per i poveri italiani? “E’ brutto da dirsi, sembra un po’ razzista ma sarà così nella prossima legge di bilancio”, “anche se dobbiamo fronteggiare le spese dei governi precedenti”.

“Primo obiettivo è la revoca della concessione alla società Autostrade, poi discuteremo politicamente come procedere” sulla gestione della rete autostradale, ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dicendo anche che “il fatto è talmente eclatante” e che “la responsabilità di Autostrade appare evidente. La vedo difficile pensarla diversamente”.

Lega e M5s sapevano “dall’inizio che sono cose diverse, che ci sono delle originalità diverse, però ambedue vogliamo cambiare le cose, lo stiamo facendo”, ha detto Giorgetti, concludendo: “Non sono preoccupato, quando dalla settimana prossima ricominceranno gli incontri tematici punto su punto tra di noi, troveremo le mediazioni giuste nell’interesse del Paese”.