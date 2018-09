Due noti pregiudicati di Cagliari arrestati dalla Polizia per furto aggravato

Cagliari, 1 Sett 2018 – Questa mattina, alla ore 02:25, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato in città in via Cadello, Francesco Puddu di 46 anni Fabrizio Lilliu di 47 anni, entrambi numerosi precedenti penali, per il reato di furto aggravato in concorso.

I poliziotti una volta giunti nel luogo segnalato al 113, sono scesi dal mezzo avvicinandosi ai due che, accortisi della loro presenza, hanno lanciato nella strada una chiave a croce scappando a piedi in direzione di Via Is Mirrionis.

Subito dopo un agente ha inseguito uno dei pregiudicati raggiungendolo e immobilizzandolo in pochi secondi mentre l’atro ha tentato di sfuggire alla cattura scavalcando un muretto di cinta di una palazzina, ma è stato raggiunto e bloccato da un altro poliziotto.

Dagli accertamenti effettuati è emerso che Puddu e Lilliu avevano sollevato il mezzo in questione con l’utilizzo di due cric, alcuni mattoni e una chiave a cricchetto e che due ruote erano già state smontate e caricate a bordo di un’autovettura in uso a Lilliu; in quest’ultima i poliziotti hanno rinvenuto anche una spranga in ferro ricurva che hanno posto sotto sequestro insieme all’altro materiale recuperato.

Questa mattina era previsto l’udienza con il rito della direttissima.