Un 59enne di Quartu Sant’Elena arrestato dai carabinieri a Flumini per coltivazione ai fini di spaccio di stuperacenti

Quatu Sant’Elena (Ca), 31 Ago 2018 – Nella tarda mattinata di oggi, a Quartu Sant’Elena, in via delle Peonie, i carabinieri della Stazione Temporanea CC di Flumini, nel contesto di un servizio appositamente predisposto, hanno arrestato per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Severino Giovanni Uccheddu, 59enne disoccupato del posto con precedenti di polizia.

I militari, al termine di perquisizione domiciliare, hanno trovato all’interno di una serra artigianale appositamente predisposta, 42 piante di cannabis indica, dall’altezza di 180 cm circa ciascuna, e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto e al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione dove deve rimanere in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per domani.