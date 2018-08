Arrestato cagliaritano di 45 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Cagliari, 31 Ago 2018 – Massimiliano Serra, di 45 anni, incurante di tutto ha deciso di spacciare dinnanzi all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma l’intervento dei Falchi della Squadra Mobile ha stroncato il commercio di cocaina avviato recentemente dall’uomo che è finito in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’operazione si inquadra nelle attività svolte dal “Gruppo Falchi” per reprimere l’uso di sostanze stupefacenti favorito dai facili accessi al traffico della droga in particolar modo presso i luoghi sensibili come ospedali e scuole. E a proposito, da un’attività info-investigativa, i poliziotti hanno appreso che nelle vicinanze dell’Ospedale un individuo, quasi sempre con indosso un berretto da baseball, stava spacciando quotidianamente della droga. Ed in seguito dai servizi d’osservazione eseguiti nei giorni precedenti all’arresto, gli investigatori sono riusciti ad individuare lo spacciatore.

Il servizio di osservazione svolto dagli agenti della Squadra Mobile, è stato ripetuto per diversi giorni sino al pomeriggio di ieri quando i Falchi hanno notato il solito “via vai” di giovani acquirenti che con prudenza si avvicinavano a Serra per allontanarsi subito dopo.

Nell’occasione i poliziotti hanno avuto modo di osservare le modalità di scambio: Serra, accomodandosi su una sedia nei pressi di un bar, ha atteso i suoi clienti e, dopo aver scambiato poche parole, ha consegnato qualcosa nelle loro mani. Quindi le pattuglie dei Falchi sono intervenute e, con una rapida operazione, hanno bloccato Serra e subito dopo è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di circa 10 dosi di cocaina già pronte per lo smercio.

La perquisizione è stata estesa poi alla sua abitazione dove sono state rinvenute altre 30 dosi di cocaina già predisposte in bustine in cellophane di colore blu con estremità termosaldata e, nella camera da letto sono stati rinvenuti circa 10 grammi di hashish, un coltellino a serramanico con la lama imbrattata di sostanza stupefacente e due di bilancini di precisione.