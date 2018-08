Affidamento in concessione del locale comunale nella terrazza del Bastione Saint Remy

Cagliari, 31 Ago 2018 – Prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per l’affidamento in concessione del locale comunale ubicato nella terrazza del Bastione Saint Remy. Per consentire la più ampia partecipazione all’asta nell’interesse pubblico, con determinazione n. 5311 del 28 agosto 2018 a firma della dirigente il Servizio Tributi e Patrimonio, è stata stabilita la scadenza del 30 ottobre 2018. L’apertura delle offerta sarà quindi effettuata martedì 6 novembre 2018.

Resta confermato quant’altro previsto nel bando, nel disciplinare e in tutta la documentazione, ivi compresa la modulistica per fare domanda (link più sotto indicato). Sino a nuova comunicazione, sono invece temporaneamente sospesi i sopralluoghi previsti nel bando stesso.

