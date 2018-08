Sport e salute, regione e rete dei cittadini – Tramas sabato alla maratona della solidarietà a Mamoiada

Cagliari, 30 Ago 2018 – Sarà presente anche la Rete dei cittadini – Tramas alla “Maratona della solidarietà”, in programma sabato 1 settembre nel Santuario di Cosma e Damiano. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione, dal Comune di Mamoiada, dall’Ats e dall’Areus, vede il coinvolgimento di tante associazioni di volontariato che da anni si occupano di prevenzione, salute e benessere.

Tramas (rete di rappresentanti di associazioni di pazienti, nata nel 2015 per iniziativa dell’assessorato della Sanità) avrà un proprio stand e fornirà a visitatori materiale sull’attività svolta per coinvolgere i cittadini nelle scelte in materia sanitaria.

Saranno presenti anche le associazioni dei pazienti diabetici con Aniad Sardegna e Diabete Zero, l’associazione Alzheimer, l’associazione trapiantati Prometeo (che parteciperà alla maratona con un gruppo di corridori).

La partenza della gara è alle 18: prima partiranno i bambini dai 5 ai 13 anni e subito dopo gli adulti, che si cimenteranno lungo un percorso di 6 km, su una pista tracciata tra sughereti, lecci, fontane e l’interno del santuario; i non agonisti dovranno affrontare un percorso di 2 km.