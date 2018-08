Modalità di pagamento Reis: c’è tempo sino al 10 settembre per comunicarle. Modulistica e prescrizioni.

Cagliari, 30 Ago 2018 – Disponibile sul Portale istituzionale, gli sportelli REIS e gli uffici del Servizio Politiche sociali, Abitative e per la Salute nella via Sauro 17, il modulo per comunicare le modalità di pagamento del contributo Reis (Reddito d’Inclusione Sociale) riservato ai nuclei familiari ammessi al beneficio REI (Reddito d’Inclusione) alla data di scadenza del bando REIS (7 settembre 2018) e che non devono presentare domanda Reis, in quanto saranno inseriti d’ufficio nella “graduatoria 1”.

Gli interessati hanno tempo sino a lunedì 10 settembre 2018 per far pervenire detta comunicazione, corredata di copia di un documento di identità e codice fiscale. Diversamente, si procederà con quietanza diretta, ovvero pagamento per contanti.

È utile rammentare che i nuclei familiari che hanno presentato domanda Rei, ma che ancora non hanno conferma di ammissione al beneficio alla data di scadenza del presente avviso (10 settembre), devono presentare la richiesta secondo le modalità stabilite nel bando. cOM

