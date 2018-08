Guardia di Finanza Cagliari: sequestrati 3,94 grammi di hashish, 6.4 grammi di marijuana, 0,3 grammi di cocaina e 1 spinello. 6 soggetti segnalati alla prefettura.

Cagliari, 30 Ago 2018 – Le fiamme gialle del comando provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, diversi interventi antidroga in città e provincia.

Infatti, a Capoterra, in piazza Verdi, i finanzieri hanno rinvenuto, abbandonato sul marciapiede, un involucro contenente 1 grammo di hashish e 1 spinello confezionato.

A Villasimius, i militari della Gdf hanno fermato un uomo 32 anni, trovato in possesso di 1,9 grammi di marijuana. Invece presso il porto cagliaritano, appena sbarcato da un traghetto, un 24enne è stato trovato in possesso di 0,3 grammi di cocaina.

Sempre a Cagliari, sul lungomare Poetto, i finanzieri hanno sorpreso un giovane di 26 anni italiano ed uno ghanese, di 21 anni, in possesso, rispettivamente, di 2,44 e 0,5 grammi di hashish.

Infine nel capoluogo regionale, in Viale Buoncammino, le unità cinofile hanno sorpreso un cittadino un ragazzo di 22 anni, in possesso di 0,5 grammi di marijuana; in Viale Europa, un 21enne è stato infine trovato in possesso di 4 grammi di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata gli assuntori sono stati segnalati alla locale prefettura.