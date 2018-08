Accessori per la vasca: dal miscelatore al sopravasca

Chi ama la vasca da bagno non ne può fare a meno. Il bagno caldo offre un momento di evasione, per questo alcune persone lo preferiscono alla doccia. Aiuta a rilassarsi, calmarsi e riflettere. Chi usa spesso la vasca da bagno si immerge per distendersi e prendersi cura di sé, sia fisicamente che mentalmente. Questa è la principale motivazione delle donne, mentre gli uomini citano invece la lucidità mentale come principale beneficio. Inoltre, tra le motivazioni ci sono i benefici fisici: il bagno caldo allevia i dolori, distende i muscoli, lenisce l’affaticamento. La vasca può essere tranquillamente scelta se non si hanno particolari problemi di spazio in bagno. Se si vuole creare un bagno dalle linee moderne e minimali si può scegliere una doccia dal design contemporaneo che come si armonizza completamente con questo stile e può essere un’alternativa alla doccia.

Nel caso invece gli arredi del bagno fossero in stile vittoriano, art decò o primi novecento la vasca diventa un must, una scelta obbligata. In questo caso però è una vasca con i piedini o comunque non ad incasso. Le vasche da bagno moderne si differenziano dalle vasche da bagno tradizionali sotto due aspetti fondamentali che influiscono anche sulla scelta di chi le acquista. Una vasca da bagno moderna assume spesso una forma organica, cioè una forma che si delinea attraverso linee curve e armoniose, ispirate a quelle che caratterizzano piante, conchiglie o minerali. In alternativa possono essere rese uniche da forme geometriche rigorose e pulite come vuole il design d’interni più attuali: perfettamente quadrate, perfettamente rettangolari o semisferiche.

Dal punto di vista tecnico le vasche da bagno moderne sono realizzate con materiali all’avanguardia come il minerale compatto che assicurano durevolezza e solidità. Molte delle vasche da bagno più attuali sono progettate per accogliere sistemi di idromassaggio e cromoterapia: getti d’acqua e fasci di luce che migliorano notevolmente l’esperienza di relax assicurata da un bagno in vasca.

Nella scelta della vasca da bagno è importante tenere in considerazione anche gli accessori per la vasca come i miscelatori Grohe. Ad esempio sarebbe importante puntare su un miscelatore termostatico, un prodotto che è in grado di erogare e mantenere costante la temperatura dell’acqua per tutta la durata del suo utilizzo.

Infine non si possono non citare i sopravasca. Si tratta di un accessorio concepito per creare uno spazio protetto e raccolto in modo da evitare schizzi d’acqua a terra durante l’utilizzo dell’acqua ed allo stesso tempo maggiore privacy. Il sopravasca riesce a venire incontro un po’ a tutti i gusti in quanto può essere in plastica o vetro ed ha la possibilità di finitura dei profili. Non solo: il carattere multifunzione di questo prodotto si riflette anche nelle modalità di installazione che si adatta a vasche di diverso tipo: tra due muri oppure ad angolo, c’è sempre una soluzione adatta alle proprie esigenze progettuali e di spazio.