Situazione Aras: Assessori Spanu e Cariareplicano a Fenu e Manca. “Abbiamo trasmesso tutta la documentazione in nostro possesso”.

Cagliari, 29 Ago 2018. “I parlamentari del Movimento Cinque Stelle Emiliano Fenu e Alberto Manca continuano ad alimentare inutili polemiche per lucrare consensi elettorali. Dovrebbero invece preoccuparsi di affrontare in modo serio una vertenza complessa e dare così risposte ai lavoratori dell’Aras. La Regione ha trasmesso al Ministero dell’Economia, con uno spirito di leale collaborazione e nell’esclusivo interesse degli stessi lavoratori, tutta la documentazione in suo possesso a partire dalla metà dello scorso mese di giugno e con le successive integrazioni a metà luglio. Della questione è bene informato l’onorevole Manca che lo scorso 25 luglio ha ricevuto la stessa documentazione”.

Lo hanno dichiarato gli assessori degli Affari Generali e dell’Agricoltura Filippo Spanu e Pier Luigi Caria.

“Abbiamo ricevuto il 31 luglio scorso – spiegano gli assessori – un’ulteriore richiesta di integrazione da parte del Mef, ma si tratta di documenti che sono nella disponibilità solo dell’Aras e per questo abbiamo immediatamente chiesto all’associazione di trasmettere le necessarie informazioni con nota protocollata n. 13092 dell’8 agosto 2018. A oggi non è tuttavia arrivata alcuna risposta. Peraltro, si tratta di una ricostruzione documentale molto complessa che a nostro parere potrebbe essere evitata. Siamo però disponibili a qualsiasi azione possa facilitare l’accoglimento della nostra proposta. Risulta chiaro tuttavia – proseguono Spanu e Caria – che per tale ricostruzione documentale è assolutamente necessario gestire con ordine l’intero processo amministrativo della stessa Aras. A questo proposito ricordiamo che, come annunciato nei giorni scorsi, la Giunta ha già individuato una figura di alto profilo da proporre quale Commissario dell’associazione, che possa garantire una gestione stabile e superare le attuali criticità”.

Gli assessori degli Affari Generali e dell’Agricoltura ribadiscono che “la Regione è impegnata, in modo concreto e senza clamore, a trovare le migliori soluzioni alla vicenda dei lavoratori dell’Aras. Abbiamo formulato una proposta al Ministero che riteniamo valida ed attuabile, ma senza ricevere per ora alcun tipo di riscontro, né la possibilità di un confronto nella sede del Mef. Intendiamo andare avanti su questa strada confidando sull’operosa e fattiva collaborazione di tutti i parlamentari sardi”.

“In ultimo – hanno concluso gli esponenti della Giunta – nonostante la particolare solerzia messa in campo dai parlamentari del Movimento Cinque Stelle, siamo ancora in attesa che presso il Governo nazionale da loro guidato venga riconvocato il tavolo tecnico, appositamente costituito dal precedente esecutivo, proprio per favorire una soluzione celere, positiva e costruttiva della vertenza Aras”. Red