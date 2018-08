Servizio Civile: le Acli cercano 33 volontari a Cagliari e Provincia Aperti fino al 28 settembre i termini per presentare le domande

Cagliari, 29 Ago 2018 – C’è tempo sino al 28 settembre prossimo per presentare domanda per il Servizio Civile. In Sardegna le Acli mettono a disposizione 41 posti di cui 33 nella provincia di Cagliari. Nel seminario di domani a Quartu tutte le informazioni su come presentare la propria candidatura. In chiusura il consigliere regionale Valter Piscedda presenterà la proposta di legge sulla promozione del Servizio Civile per le persone anziane.

Mettersi al servizio della comunità, entrare in contatto con il mondo del lavoro, acquisire conoscenze e capacità direttamente spendibili sul mercato. Il Servizio Civile Nazionale è una strada intrapresa da migliaia di giovani in tutta Italia ogni anno.

Per prendere parte a uno dei progetti presentati per il 2018-19 dalle Acli provinciali di Cagliari c’è tempo sino al 28 settembre. Trentatré i posti disponibili nel sociale grazie alle Associazioni nell’area del Capoluogo e nei comuni della provincia, 41 in totale i posti a livello regionale. I progetti interessano differenti campi: dalla cittadinanza attiva all’assistenza agli anziani, dall’educazione all’accoglienza.

Per agevolare i candidati nella presentazione delle loro istanze di partecipazione e per approfondire il contenuto dei progetti messi a bando, domani, giovedì 30 agosto, a partire dalle 18, si terrà nella sede Acli di via Diaz 106 a Quartu un seminario informativo.

Nel corso dell’incontro, al quale parteciperanno accanto al presidente delle Acli provinciali Mauro Carta, la responsabile del SCN Acli Cagliari Fabiola Nucifora e la responsabile della progettazione per il SCN Acli Cagliari Benedetta Iannelli, verranno presentati i dati del fenomeno a livello regionale e nazionale, spiegati i requisiti di accesso ai bandi, e presentati i progetti attivi sul territorio. In chiusura, il consigliere regionale Valter Piscedda presenterà la proposta di legge regionale, di cui è primo firmatario, su Promozione della cittadinanza attiva e del servizio civile delle persone anziane in Sardegna.

Il seminario è gratuito ma è richiesta l’iscrizione. Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 07043039 o inviando una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com