Lite per futili motivi tra vicini a Bardi Sardo: una denuncia per minacce da parte dei carabinieri

Lanusei, 29 Ago 2018 – Un diverbio scaturito per futili motivi tra vicini di casa poteva avere conseguenze ben più gravi.

Un 47 enne del paese non ha gradito essere ripreso da alcuni vicini di casa, (sembrerebbe che l’accaduto sia partito per l’immissione di fumi scaturiti da un piccolo fuoco) ed ha imbracciato la sua carabina ad aria compressa (di libera vendita) esplodendo una munizione calibro di 4,5 mm in piombo all’indirizzo di due vicini, senza colpirli.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della locale Stazione che a seguito di perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato una carabina, modello Dragon, calibro 4,5 mm; circa 70 munizioni della predetta arma.

Quindi il responsabile è stato denunciato in stato di libertà per minacce.