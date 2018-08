Giovane pregiudicato di Cagliari arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 29 Ago 2018 – Questa notte i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cagliaritano di 26 anni, pregiudicato, che nel corso di un ordinario servizio volto al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, è stato fermato, sottoposto a controllo dai militari e trovato in possesso di quasi 20 dosi di cocaina, un centinaio di euro in banconote, provento dell’attività di spaccio e poco dopo, sottoposto a perquisizione domiciliare e veicolare, nella disponibilità di altri 100,00€ euro circa, altro probabile provento dello spaccio degli stupefacenti.

Quindi il pregiudicato è stato dichiarato in arresto e finiti gli atti di legge in caserma è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale cc di Via Nuoro in attesa della direttissima prevista per oggi.