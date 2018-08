Coppia di pregiudicati arrestati dai carabinieri della compagnia di Cagliari per tentato furto in appartamento

Cagliari, 28 Ago 2018 – Ieri sera, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari sono intervenuti in via Alziator su richiesta di un cittadino e una volta giunti sul posto i militari hanno subito individuato un uomo di 41 anni, originario di Maracalagonis pregiudicato ed una donna cagliaritana anch’essa disoccupata e pregiudicata di 42 anni.

Dalla ricostruzione dei fatti e dai primi accertamenti la pattuglia dell’Arma ha scoperto i due pregiudicati che poco prima si erano introdotti all’interno di un’abitazione rompendo la relativa rete metallica perimetrale nonché il portoncino d’ingresso ma in quel momento sono stati scoperti dai militari e, quindi, sono fuggiti precipitosamente, senza aver portato via nulla dell’appartamento, verso la vicina spiaggia di Calamosca dove sono stati definitivamente bloccati ed arrestati per poi essere portati presso gli uffici del comando provinciale cc di via Nuoro.

La coppia, sottoposta a perquisizione personale e veicolare, è stata trovata in possesso di numerosi oggetti ed arnesi da scasso.

In seguito l’uomo è stato richiuso presso le camere di sicurezza del comando provinciale e la donna, invece, messa agli arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per oggi.