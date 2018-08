Controlli da parte degli agenti della Polizia Amministrativa di Cagliari sulla produzione e commercializzazione di armi: sei persone denunciate

Cagliari, 28 Ago 2018 – Continuano i controlli della Polizia di Stato sul rispetto della normativa vigente in materia di armi. Infatti gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Cagliari non hanno cessato le verifiche finalizzate al controllo sulla produzione, commercializzazione e detenzione delle armi e degli esplosivi nella Provincia, anche all’indomani delle recenti operazioni che hanno portato al sequestro di armi illegittime, come da ultimo quello effettuato dal Reparto Prevenzione Crimine.

In particolare, nel corso di un’attività investigativa, sono state riscontrate alcune violazioni della legge sulle armi, dalla detenzione abusiva alla mancata denuncia alle autorità competenti.

Sono state denunciate in stato di libertà 6 persone, tutte prive di precedenti: si tratta di B.L., di 80 anni, di Selargius, R.L. di 74 anni, di Cagliari, S.P., di 44 anni, di Cagliari, O.P., di 60 anni, di Cagliari, G.O. di 61 anni, Cagliari e L.S. di 69 anni, di Assemini.

Nello stesso contesto sono state sequestrate le armi e le munizioni oggetto delle indagini ed è stato dato inizio, per alcuni casi, al procedimento di proposta al Prefetto del “divieto detenzione armi munizioni ed esplosivi”.