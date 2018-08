Un 48ene di Decimoputzu ruba 1000€ di alimenti e alcol dal centro commerciale di Pirri: arrestato dai carabinieri della Stazione di Ca-Sant’Avendrace

Cagliari, 27 Ago 2018 – Arrestato dai carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace un cagliaritano residente a Decimoputzu di 48 anni, per furto presso l’Auchan di Pirri.

Alle ore 19:00 di oggi, l’uomo, dopo essersi introdotto all’interno del centro commerciale si sarebbe impossessato di generi alimentari di vari e bevande alcoliche per un totale di quasi € 1000, per poi recarsi verso le casse fai da te “cassa amica”, dove furtivamente ha oltrepassato la barriera senza pagare il corrispettivo ma con atteggiamenti sospetti tali da venire bloccato da parte del personale preposto alla sicurezza.

Contestualmente sul posto sono intervenuti anche i militari di servizio di pattuglia che hanno immobilizzato l’uomo e restituivano quanto rubato al centro commerciale. Quindi il 58enne è stato portato in caserma per le incombenze di legge e poi su disposizione del Pm di turno è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per domani