Provvedimenti di Mons. Arcivescovo di Oristano del 27 agosto 2018

Oristano, 27 Ago 2018 – Con una lettera ai sacerdoti arborensi del 27 agosto 2018, l’Arcivescovo di Oristano Mons. Ignazio Sanna ha reso noti alcuni provvedimenti che si sono resi necessari:

Don Gianni Pippia lascia la direzione del Seminario Diocesano per dedicarsi a tempo pieno alla cura della Parrocchia di San Paolo in Oristano; Don Paolo Baroli assume la direzione del Seminario Diocesano nella qualità di Pro-Rettore; Il diacono Don Alejandro Garcia Quintero, dopo la sua ordinazione, svolgerà l’attività pastorale del Sesto Anno di Teologia come Animatore in Seminario; Don Matteo Ortu, è il nuovo Delegato Diocesano per la Pastorale Giovanile; Viene costituita ad experimentum l’Unità Pastorale delle Parrocchie di San Sebastiano Martire in Samugheo, San Pietro Apostolo in Neoneli, Sant’Andrea Apostolo in Ula Tirso, sotto la guida dei sacerdoti Don Alessandro Floris (moderatore) e Don Alessandro Manunza e Don Francesco Medda, parroco della Parrocchia San Lorenzo Martire in Villanovafranca, è autorizzato ad esercitare il ministero di Esorcista. Com