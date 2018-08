Contributi per gli eventi estivi nello spazio Arena Grandi Eventi della Fiera di Cagliari

Cagliari, 27 Ago 2018 – Pubblicato il bando per la presentazione delle domande di contributo per gli eventi culturali, musicali e di spettacolo all’interno spazio Arena Grandi Eventi della Fiera di Cagliari, realizzati nella stagione estiva del 2018 (dal 1 Giugno al 30 Settembre 2018).

Le domande, compilate e inviate secondo le modalità previste nel bando, dovranno pervenire a decorrere dalle ore 9.00 del 30/08/2018 ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.59.59 del 30/09/2018.

Il bando e la documentazione possono essere scaricati dal link sotto indicato.

Https://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?Contentid=BND650128