Porto cervo: La Fanfara dei carabinieri in concerto per i 50 anni di Stella Maris.        

Porto Cervo (SS), 26 Ago 2018 – Domani sera, lunedì 27 agosto alle ore 20.30, in occasione dei festeggiamenti per celebrare i 50 anni dalla fondazione della Parrocchia Ecumenica “Stella Maris” di Porto Cervo, grazie ad un’idea del parroco, Don Raimondo Satta, presso la Piazzetta di Porto Cervo si terrà il concerto della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma. La Fanfara dei Carabinieri interpreterà le musiche di un programma studiato per l’occasione in corrispondenza del tramonto la sera di lunedì 27 nel corso di un concerto aperto a tutti, mentre il giorno successivo, sempre rivolta a tutta la popolazione, suonerà durante le fasi della messa per celebrare la Santa e durante i movimenti della Stella Maris per la processione che, come di consueto, si terrà in mare nelle acque di fronte a Porto Cervo.

Di seguito alcune note storiche sulla Fanfara della Legione Allievi Carabinieri ed il programma del concerto:

L’istituzione della Fanfara nell’Arma dei Carabinieri (che già contava dal 1820 alcuni trombettieri, chiamati “trombetti”) risale ufficialmente al R.D. 18 giugno 1862, nel quale fu stabilito per il Corpo dei Carabinieri Reali di “(…) aumentare la forza degli Stati Maggiori di tutte le Legioni onde…. impiegare alcuni uomini al servizio di trombettiere e … istituire, presso la XIV Legione (corrispondente alla Legione Allievi Carabinieri di Torino) che ha un gran numero di uomini concentrati a Napoli e che occorre talvolta riunire…. una fanfara di 24 individui (…)”. Nell’agosto 1862 la Fanfara della XIV Legione fu affidata alla direzione del Brigadiere trombettista Francesco Cabella in seguito, nel 1885, fu quindi trasferita da Torino a Roma. La Fanfara della Legione Allievi Carabinieri fu il nucleo che determinò successivamente la formazione della “Musica” dell’Arma (1894) poi della Banda (1910) che, attraverso affinamenti successivi, ha assunto la fisionomia attuale.

Le esigenze addestrative del Corpo, tuttavia, suggerirono di ripristinare l’antico complesso bandistico (la Fanfara) che fu formalizzato con circolare n. 161/8 del 31 luglio 1951 che stabiliva, per quel personale, di indossare la GUS con il pennacchio rosso e bianco nonché la caratteristica “lira” musicale.

Tale complesso è attivo sia per i servizi istituzionali di rappresentanza sia per un’intensa attività concertistica che l’ha visto presente in quasi tutte le città italiane nonché all’estero a Malta, Germania, Inghilterra, Francia e Svizzera.

Il repertorio del complesso musicale spazia da quello celebrativo (Marce e Inni) a quello lirico-sinfonico con particolare predilezione per la letteratura nata appositamente per Banda. Inoltre la Fanfara compie un ampia funzione educativa, effettuando concerti didattici per le scuole, inoltre, collabora con i conservatori di Roma e Frosinone.

Parallelamente a questa attività musicale, la Fanfara accompagna con appropriate musiche di galoppi e trotti il famoso Carosello Storico del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, il quale si è anche esibito nell’anno 2001, in piazza di Siena, al cospetto della Regina Elisabetta II d’Inghilterra.

Attualmente la Fanfara è composta da 45 militari-musicisti, provenienti dai Conservatori italiani e diretti, dall’agosto del 1997 dal Maestro Mar.A.s.UPS Danilo di Silvestro. Com