F1 – Gran Premio del Belgio – A Spa la Ferrari di Vettel torna alla vittoria

Spa (Belgio), 26 Ago 2018 – Il Gp del Belgio vede la Ferrari di Vettel tornare alla vittoria. Il pilota tedesco precede la Mercedes di Hamilton e la Red Bull di Verstappen e accorcia in classifica portandosi a -17 dal britannico.

Sono 44 i giri di gara sul tracciato Spa-Francorchamps, 7.004 metri: in pole position Hamilton, secondo Vettel, terza posizione di partenza per il francese Ocon, seguito da Perez e Grosjean. L’assetto scelto della Ferrari non ha aiutato i piloti con il bagnato in prova. Partenza, ed è subito caos: Hulkenberg sbaglia punto di frenata, tampona Alonso che vola sopra Leclerc, niente danni ai piloti. Sorpasso Ferrari appena prima della virtual safety car dovuta all’incidente e Vettel è in testa.

Nei primi giri si comportano bene le due sorprese Perez e Ocon partiti in seconda fila. Foratura per Raikkonen che deve rientrare per sostituire la gomma: monta una media per arrivare fino alla fine. Al sesto giro Verstappen attacca e sorpassa Ocon prendendosi la 4a posizione. Ancora guai per Kimi che si deve fermare ai box, stavolta per un’ala danneggiata, per lui gara compromessa e ritiro al nono giro. Hamilton inanella giri veloci, ma Vettel è vigile. Intanto Verstappen con la Red Bull risale in terza posizione. Al giro 22 Hamilton rientra per il cambio gomme, poi è pit stop anche per Vettel, ma Hamilton resta dietro perché Verstappen fa da tappo all’inglese. La Mercedes di Bottas raggiunge la quarta posizione ma a distanza considerevole da Verstappen.

Al giro 31 si ritira Ricciardo per risparmiare il motore. Bottas va ai box e monta la gomma gialla per chiudere la gara. Il finlandese rientra e si mette all’inseguimento di Perez. Vettel è stabilmente primo con cinque secondi su Hamilton. Come prevedibile Bottas sorpassa Perez al giro 41 nonstante la strenua difesa del messicano. Le posizioni restano congelate fino al termine e Vettel continua a inseguire Hamilton per il primato. Da applaudire la prestazione di Bottas che partiva in ultima fila e chiude ai piedi del podio.