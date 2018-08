Due sassaresi residenti a Cagliari arrestati dagli agenti della Mobile, Gruppo Falchi della Polizia di Stato del capoluogo per estorsione aggravata.

Cagliari, 24 Ago 2018 – Gli agenti della Squadra Mobile – Gruppo “Falchi”, della Questura di Cagliari, nel quartiere della Marina, lo scorso 22 agosto hanno arrestato Salvatore Sogos, di 55 anni e Luigi carta di 64 anni, entrambi sassaresi ma residenti a Cagliari, colti nella flagranza del reato di estorsioni aggravata fatta ai danni dei titolari del ristorante “Terra e Mare”, di via Barcellona 32/34.

Infatti durante le attività di controllo eseguite nel quartiere della Marina, personale dei Falchi è stato avvicinato dai ristoratori del noto locale pubblico i quali lamentavano di essere oggetto di vessazioni e minacce da parte di due individui a loro noti.

Dai primi accertamenti avviati, gli investigatori della Mobile hanno accertato che negli ultimi giorni i titolari del ristorante hanno ricevuto pressanti richieste di somme di denaro da parte di Sogos, sempre accompagnato da Carta.

Dietro la minaccia di incendiare il locale, Sogos è andato incontro ai ristoratori e, impugnando un coltello a serramanico, ha chiesto loro 400 euro, altrimenti avrebbe dato alle fiamme il loro ristorante. I titolari, spaventati dalle minacce ricevute, hanno preso tempo, illudendo Sogos di accettare la sua richiesta e con questi si sono accordati per consegnargli la somma richiesta alle ore 17:00 presso le scalette di piazza Sant’Eulalia. Però prima allontanarsi, l’estorsore li ha intimiditi dicendo: “Ti brucio i locali, stai attento a te ed alla tua famiglia, vi taglio la gola…”.

Quindi le vittime del reato, intimoriti dalle minacce ricevute, hanno deciso di rivolgersi alla Polizia, pertanto quando hanno incrociato la pattuglia dei Falchi che vigilavano nella zona della Marina, hanno raccontato loro quanto era successo e, in particolare, del prossimo appuntamento delle 17 per pagare la somma richiesta da Sogos.

Quindi si è deciso di far confermare l’appuntamento per il pagamento della somma richiesta e personale della Squadra Mobile si è poi posizionato in modo tale da mantenere il monitoraggio ed essere pronti ad intervenire per assicurare l’arresto, salvaguardando chiaramente l’incolumità delle vittime e dei passanti.

Una volta assistito alla scena dello scambio dei soldi gli agenti dei Falchi sono intervenuti immediatamente immobilizzando il sogos che aveva in quel momento preso i soldi dal ristoratore, procedendo al sequestro di un coltello multiuso con una lama affilata di 6,50 cm, lo stesso utilizzato per compiere le minacce nei confronti delle vittime, mentre il Carta non si era presentato all’appuntamento, ma durante l’incontro era a pochi metri di distanza che, con fare circospetto, controllava l’area circostante ed è stato rintracciato successivamente e arrestato.