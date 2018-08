Arrestati dai carabinieri della compagnia di Cagliari due giovani, un del Gambia e un altro di Cagliari per detenzione di coltello e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Cagliari, 24 Ago 2018 – Nel corso dei servizi di controllo del territorio del capoluogo regionale, per lo più finalizzati al contrasto dei reati predatori su strada, sono stati operati dai carabinieri della compagnia di Cagliari due arresti in flagranza dei reati di furto con destrezza, porto abuso di armi (coltello) e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare alle ore 00:30 circa, in città, i militari dipendente N.o.r.m.-Aliquota radiomobile, hanno arretato nella flagranza dei reati di furto con destrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale, Ceesay Arona, di 18 anni, del Gambia, residente a Capoterra (Ca), disoccupato, incensurato.

Il ragazzo di colore alle precedenti ore 23:00 circa, in piazza San Sepolcro, approfittando di un momento di distrazione di una turista di 25 anni, di Torolì), si è impossessato della sua borsa con dentro poco meno di € 50), per poi darsi alla fuga.

Il giovane è stato poco dopo bloccato dalla pattuglia dell’arma su allarme lanciato tramite il 112.

In seguito, Ceesay, per sottrarsi al controllo, ha strattonato con violenza i militari e quindi è stato reso inoffensivo e dichiarato in arresto.

Quindi il gambiano dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di via Nuoro in attesa del rito direttissimo, previsto per oggi.

Invece, alle ore 05:00 circa, sempre a Cagliari, militari Stazione cc di Pirri hanno arrestato nella flagranza Giuseppe Caredda, di 34 anni, della città, con precedenti per la detenzione ingiustificato porto di coltello di genere proibito.

Il giovane, alle precedenti ore 03:30 circa, è stato notato da militari nei pressi di un noto luogo di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un coltello a serramanico tipo “pattadese” della lunghezza di cm. 20, di cui cm. 9 di lama.

Nella circostanza lo stesso, l’uomo, per cercare d’ostacolare le operazioni di controllo, ha spintop con forza, minacciato ed oltraggiato la pattuglia dell’arma che, pertanto, lo hanno dichiarato in arresto anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Quindi il cagliaritano dopo le incombe di legge è stato condotto direttamente presso il tribunale di Cagliari dove sarà sottoposto al rito della direttissima.