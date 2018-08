Per fare domanda per l’ottenimento del Reddito di Inclusione Sociale c’è tempo sino a venerdì 7 settembre.

Cagliari, 23 Ago 2018 – Per rispondere a tutte le esigenze dei cittadini, l’Assessorato comunale alle Politiche sociali ha studiato delle sedi e degli orari di apertura in grado di garantire l’accesso allo Sportello REIS 2018, in diversi zone del territorio cittadino e momenti della settimana.

Ecco dove fare domanda per ottenere il Reddito di Inclusione Sociale: Municipalità di Pirri: da lunedì a venerdì, dalle 9,30 alle 12,30; Ufficio di Città 2 nel viale Sant’Avendrace: esclusivamente martedì e venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 (stabile non dotato di ascensore); Ufficio di Città 4 nella via Castiglione: esclusivamente martedì e mercoledì, dalle 9,30 alle 12,30; Ufficio di Città 5 nella via Carta Raspi: esclusivamente lunedì e giovedì, dalle 9,30 alle 12,30; Servizio Politiche sociali nella via Sauro 19, piano terra: esclusivamente martedì e giovedì, dalle 9,30 alle 12,30.

Non saranno accettate le domande presentate in sedi o in giorni e orari diversi da quelli indicati, da rispettare tassativamente. Il suggerimento è quello di presentare la domanda a mano negli Sportelli REIS, dove il personale è abilitato a effettuare una verifica sulla completezza formale.

In alternativa, le domande potranno comunque essere presentate anche mediante consegna a mano, via posta, agenzie di recapito/corriere, al Servizio Protocollo Generale del Comune di Cagliari – via Crispi 2, o mediante Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it

È utile rammentare che ogni domanda pervenuta oltre la data perentoria del 7 settembre 2018 (ivi comprese quelle inviate tramite servizio postale e Pec), incompleta o tale da impedire la corretta valutazione nell’inserimento in graduatoria, priva di sottoscrizione, priva di documento di identità del dichiarante e priva degli allegati e di altri elementi essenziali, verrà esclusa. Com

