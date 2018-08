Maltempo Sardegna – Piogge torrenziali bloccano turisti nel sito nuragico di Barumini, messi in salvo dai carabinieri della compagnia di Sanluri

Sanluri, 23 Ago 2018 – Continuano senza sosta le piogge torrenziali in tutta la Sardegna. E quest’oggi, anche un gruppo di turisti, composto da circa 50 persone, in visita al sito nuragico di Barumini, sono stati sopresi e bloccati dal violento temporale che in quel momento imperversava nella zona. In seguito subito dopo l’allarme lanciato tramite il 112 della sala operativa della compagnia carabinieri di Sanluri, i turisti sono stati raggiunti e messi in sicurezza dai militari dell’Arma.

Nel frattempo il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un nuovo Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico e Idraulico valido dalle 9 alle 18 di domani, venerdì 24 agosto.

Si tratta di un’allerta gialla, con criticità ordinaria, come quella di ieri per intenderci.

E riguarda tutta l’Isola da Nord a Sud, nessuno escluso.

I rischi dell’allerta gialla, informa una nota della Protezione Civile, sono i danni a infrastrutture e edifici interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acqua; allagamenti di seminterrati e rischio anche per locali posti al pian terreno; interruzione viabilità in sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali; limitati danni alle opere idrauliche. In caso di temporali e trombe d’aria, probabile caduta di alberi, pali, segnaletica stradale.