Con “Io, Sport e Tu?” il Comune aderisce al Bando del Servizio Civile Nazionale

Cagliari, 23 Ago 2018 – Il Comune di Cagliari, Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport, nell’ambito del Bando per la selezione di volontari del Servizio Civile Nazionale nella Regione Sardegna, promuove il progetto “Io, Sport e Tu?”.

Tramite tale iniziativa, sarà possibile impiegare otto volontari per l’incentivazione della pratica sportiva quale strumento di benessere psicologico e sociale e quale fattore di aggregazione a sostegno di fasce della popolazione a rischio di esclusione.

Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione, entro il 28 settembre 2018 (in caso di consegna a mano entro le 18), secondo le modalità indicate nel bando ai seguenti recapiti: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it in caso di invio tramite PEC – Posta Elettronica Certificata (di cui l’interessato deve essere titolare); Protocollo Generale di via Roma 145 – 09124 Cagliari in caso di invio tramite Raccomandata A/R; Protocollo Generale, via Crispi 2 a Cagliari in caso di consegna a mano. Esclusivamente il giorno 28 settembre 2018, la consegna a mano avverrà presso la sede di viale San Vincenzo 2/4 a Cagliari, fino alle 18.

Alla selezione possono partecipare i ragazzi e le ragazze, in possesso del dilploma di scuola superiore, che abbiano compiuto il diciottesimo ano di età e non abbiano superato il ventottesimo anno (28 anni e 364 giorni) di età alla data di presentazione della domanda.

Il servizio avrà una durata di diciotto mesi e al volontario verrà riconosciuto un assegno mensile di 433,80 euro.

Ulteriori informazioni sul mando del Servizio Civile Nazionale sono disponibili su: www.serviziocivile.gov.it e www.regione.sardegna.it/serviziocivile/.

Per saperne di più sul progetto promosso dal Comune di Cagliari, sui requisiti, sui criteri per la selezione e sugli obiettivi e le attività, deve essere consultata la Scheda Progetto (Allegato 2) e il progetto integrale “Io, Sport e Tu?”, che sono disponibili nell’Area Tematica “Lavoro e Formazione” del sito www.comune.cagliari.it.

Per chiarimenti è a disposizione l’Ufficio Politiche Giovanili che è raggiungibile telefonicamente ai numeri 070/6778160, 070/6778161 e 070/6778175 oppure via mail all’indirizzo politichegiovanili@comune.cagliari.it

Condividi su...