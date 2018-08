A Cagliari seconda edizione di “Mamujada – Pane, hasu e binu a rasu!” nel Corso

Cagliari, 23 Ago 2018 – Protagonista del prossimo fine settimana nella passeggiata pedonale di Corso Vittorio Emanuele II, la seconda edizione di “Mamujada – Pane, hasu e binu a rasu!”, iniziativa che coinvolgerà produttori e artigiani di Mamoiada.

Sapori di qualità e tradizioni saranno in vetrina venerdì 24 e sabato 25 agosto a partire dalle 19 e fino alla mezzanotte in una fiera all’aperto dedicata alle eccellenze del paese nel cuore della Barbagia.

Saranno venti gli stand riservati a vini, formaggi, salumi, pane carasau, marmellate e lio biologico, ma ci sarà spazio anche per gli artigiani tra i quali ci saranno i creatori di candele artistiche e delle maschere tradizionali del Carnevale di Mamoiada.

Sabato, la serata sarà arricchita dalla presenza di Mamuthones e Issohadores (piccoli). Com

