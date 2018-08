Cagliari, 23 Ago 20189 – Piogge e temporali non daranno tregua nemmeno per domani tanto da costringere il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna a diramare un nuovo Avviso di Allerta per Rischio Idrogeologico e Idraulico con Criticità Ordinaria (Allerta Gialla) valido dalle 9 alle 18 di domani, venerdì 24 agosto.

