Maltempo Sardegna – Diramata l’Allerta Gialla sull’intera Sardegna per la giornata di giovedì 23 agosto

Cagliari, 22 Ago 2018 – Estesa a tutto il territorio regionale l’Allerta Gialla per rischio idrogeologico. A voce del nuovo Avviso diramato dalla Protezione Civile, da mezzogiorno di domani (giovedì 23 agosto 218) e sino alle 21, oltre al Campidano saranno quindi interessate le seguenti zone: Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

Ancora valido il bollettino di Criticità Ordinaria che interesserà sino alla serata di oggi(mercoledì 22 agosto 2018) la Sardegna Sud e Centro-Occidentale.

In presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di Protezione Civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi. Evitare i passaggi in sottovie e sottopassi.

Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici, e l’avviso sono consultabili ai link più sotto indicati.

Attivo il Servizio SMS Allerta Meteo istituito dal Comune, previa registrazione. Com

Condividi su...