Air italy aggiunge un tocco asiatico al suo apprezzato menù di bordo I nuovi menu coincidono con l’avvio delle rotte asiatiche 

Olbia, 22 Ago 2018 – Air Italy arricchirà i suoi apprezzati menu di bordo con un’infusione di sapori asiatici in occasione dell’imminente lancio dei suoi nuovi servizi da Milano a Bangkok (9 settembre), Delhi (28 ottobre) e Mumbai (30 ottobre).

Con l’avvio, lo scorso giugno, dei nuovi collegamenti intercontinentali Air Italy da Milano Malpensa diretti a New York e a Miami, è decollato anche il nuovo servizio di bordo della Compagnia che riserva una particolare cura alla ristorazione.

Ai propri passeggeri Air Italy offre infatti una nuova esperienza di viaggio, a partire dalla qualità e dall’attenzione tutte italiane al cibo e alle bevande. Questo stile verrà adesso arricchito da un tocco di cucina asiatica sui nuovi collegamenti per la Tailandia e l’India in partenza nelle prossime settimane.

“Il nuovo servizio di bordo Air Italy è stato studiato per offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio che ricordino e che desiderino ripetere a bordo dei nostri aerei. – ha dichiarato Rossen Dimitrov, Chief Customer Experience Officer di Air Italy.

La Business class di Air Italy prevede pasti serviti alla carta, con una elegante mise en place in stoviglieria e porcellane di design; varie le portate, preparate seguendo i più elevati standard culinari.

I primi di pasta italiana sono sempre presenti per chi li desideri, e tra le entrée, spiccano piatti della tradizione con ingredienti di prima scelta, come la caprese o il classico “prosciutto e melone”; da non dimenticare la ricca selezione di formaggi italiani.

Il tutto accompagnato da Champagne, servito già come benvenuto a bordo e seguito da vini rossi e bianchi provenienti da importanti e famose cantine della Toscana e della Sardegna.

Per i nuovi voli diretti in Asia, il menu in dettaglio sarà rivelato a breve, ma sarà completato da una deliziosa nuova selezione di piatti ispirati alla moderna cucina tailandese e indiana in ognuna delle portate.

Il menù di l’Economy class prevede sempre, tra le opzioni a scelta del passeggero, un primo piatto di pasta italiana, che varia dagli gnocchi alle lasagne, mentre tra gli snack non mancano piazza o focacce della tradizione. Ampia selezione di bevande e vini e, a chiudere, gelato e caffè espresso.

Anche in questo caso, il menu verrà arricchito da deliziosi piatti asiatici.

Tutti i nuovi servizi di Air Italy tra Milano Malpensa e Stati Uniti, India e Tailandia, vengono operati con Airbus A330-200, il nuovo aereo Air Italy dedicato al lungo raggio, che offre fino a 24 posti nell’esclusiva cabina Business Class che consente di volare con il massimo comfort su sedili completamente reclinabili, assaporando un menu italiano accompagnato da una selezione di champagne e vini italiani pregiati, servizio Wi-Fi, un ampio servizio di intrattenimento in volo e l’attenzione personalizzata da parte del personale di bordo.

La cabina Economy Class, dotata di 228 posti, offre agli ospiti di Air Italy un volo molto confortevole, un servizio altamente personalizzato, Wi-Fi e un’ampia scelta di intrattenimento a bordo. Com