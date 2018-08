Valute virtuali: di cosa si tratta?

Ne esistono più di 1600, ma oltre 800 sono già morte: sono le criptovalute, un fenomeno virtuale in grado di spostare miliardi di dollari ed euro negli ultimi anni. Ma di cosa si tratta esattamente? Qui parliamo delle valute virtuali cercando di spiegare il loro funzionamento.

Come nascono le valute virtuali?

Le valute virtuali nascono tutte attraverso un processo chiamato di ICO, ovvero le famose Initian Coin Offering, in cui una start up di qualche tipo comincia a rendere nota la produzione di una nuova valuta virtuale e a distribuire i suoi token.

Chi intende investire nel nuovo progetto può scambiare le monete correnti con le valute virtuali senza incorrere in particolari problematiche, esistono infatti decine di siti e forum dove si possono comprare le monete digitali al prezzo di cambio corrente.

Chi compra valute virtuali quindi non diventa un “azionista”, ma più semplicemente diventa un finanziatore della nuova valuta nella speranza che il progetto possa crescere e piacere a sempre più investitori: sarà così che il valore della ICO comincerà a crescere.

A volte il processo di crescita porta a risultati come Bitcoin che in un anno ha visto il suo valore crescere di oltre il 2000% e poi subire un crollo molto marcato, ma molte volte le criptovalute possono anche scomparire come è già successo a oltre 820 di esse.

I progetti nascono e vengono abbandonati, fa parte del sistema, e nella maggior parte dei casi si tratta di monete che non riescono mai a raggiungere nemmeno 1 centesimo di euro di valore.

Cosa sono le valute virtuali

Abbiamo visto come nascono le valute virtuali e si tratta di un sistema libero. Ad oggi chiunque può inventare la propria moneta digitale e cercare di farla crescere nella speranza di arricchirsi, il sistema lo permette tranquillamente perché le criptovalute sono tutte decentralizzate, cosa significa?

In pratica mentre le normali valute fiat sono sempre dipendenti da un organo che le stampa, le distribuisce e le controlla, come una banca centrale, le valute virtuali sono estranee a questi sistemi e sono completamente indipendenti.

Nella maggior parte dei casi i Token non sono altro che la valuta facente parte di un progetto più grande. Ad esempio, Ethereum è un progetto che cerca di velocizzare e rendere pratici i trasferimenti monetari internazionali e a questo scopo nella sua ICO ha lanciato gli Ether, i token virtuali di Ethereum.

Il futuro delle valute virtuali

Le monete digitali vivono di forti alti e bassi, soprattutto legati al destino dei bitcoin.

Se è vero che molte valute virtuali hanno successo è anche vero che moltissime altre scompaiono nel giro di poco tempo. Per questo prima di fare un investimento è importante caprie che tipo di progetto si nasconde dietro la ICO.