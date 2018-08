Incidenti stradali: pensionato in prognosi riservata al Brotzu di Cagliari

Orroli, 21 Ago 2018 – Ieri pomeriggio, i militari delle Stazioni Carabinieri di Orroli, Nurri, Gergei e dell’Aliquota Radiomobile, sono intervenuti a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla SP 29 all’altezza km.18.29.

Un’autovettura proveniente da Siurgus Donigala condotta da un pensionato di Orroli, per cause in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta finendo contro una Fiat Qubo proveniente dal senso opposto condotta da un altro pensionato originario del paese ma residente nella penisola con a bordo altri passeggeri.

Subito dopo il personale del 118 giunto sul luogo dell’incidente, ha richiesto l’immediato intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente dell’autista della Renault Clio poiché in gravi condizioni, presso l’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato disposto il ricovero in prognosi riservata.

L’altro conducente è stato invece accompagnato a bordo di ambulanza presso l’ospedale di Isili per gli accertamenti del caso.

Procedono i Carabinieri della Stazione di Orroli per definire la dinamica del sinistro.