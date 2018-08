Un 50enne di Macomer deve scontare una pena definitiva, in regime di arresti domiciliari, di otto mesi per il reato di guida in stato di ebbrezza

Macomer (Nu), 20 Ago 2018 – I militari della locale Stazione di Macomer, hanno eseguito un ordine di esecuzione di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, nei confronti di un 50enne già noto alle forze dell’ordine, in quanto deve scontare una condanna definitiva a otto mesi perché ritenuto responsabile di guida in stato di ebrezza.

I Carabinieri, dopo le formalità di rito, hanno accompagnato l’uomo nella sua abitazione dove sconterà la pena in regime di arresti domiciliari