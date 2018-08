“Dottoressa Elisabetta”, falso medico e sedicente estetista smascherata dai carabinieri della Stazione di Ca-Villanova e Nas

Cagliari, 20 Ago 2018 – Al termine di una lunga attività d’indagine di Polizia Giudiziaria eseguita dai carabinieri della Stazione di Ca-Villanova, i colleghi della compagnia di Cagliari e quelli del Nas del capoluogo, è stata denunciata una donna cagliaritana di quasi quarant’anni che da tempo, con nomi fittizi, eseguiva prestazioni mediche attestandosi come medico dermatologo ed estetista, prescrivendo unguenti e medicinali ed addirittura effettuando in alcuni casi persino la rimozione di tatuaggi e macchie del corpo mediante un’apparecchiatura laser utilizzata senza le previste autorizzazioni legali, per poi rilasciare al termine delle attività ambulatoriali effettuate, ricevute con timbri falsi.

Da tempo i militari della Stazione cc di Ca-Villanova e del Nas, hanno effettuato servizi d’osservazione e pedinamento della donna che, approfittando di conoscenti e titolari di attività commerciali, assolutamente ignari delle attività illecite della donna, otteneva l’affitto di salette e studi all’interno di parruccherie o studi medici, che poi venivano trasformati in ambulatori veri e propri e dei quali la donna si avvaleva per effettuare le proprie false prestazioni mediche. Ora la giovane donna Cagliaritana dovrà rispondere di truffa, sostituzione di persona, lesioni personali, furto, esercizio abusivo della professione di estetista e di medico dermatologo.

L’indagine degli investigatori dell’Arma era iniziata a seguito della ricezione di alcune denunce da parte di cittadini, alcuni dei quali medici, che erano venuti a conoscenza delle false attestazioni da parte della falsa professionista, attività che ha visto l’interessamento di oltre 50 pazienti che si erano sottoposti alle cure della “dottoressa Elisabetta”, così era solita farsi chiamare. E proprio dalle dichiarazioni di alcuni di questi, si è saputo che numerose sono state le problematiche dermatologiche e sanitarie subite dalla maggior parte degli “sfortunati pazienti”, alcuni dei quali riportano abrasioni e lesioni cutanee causate da un uso improprio delle apparecchiature e degli unguenti usati.

Gli accertamenti hanno anche visto alcune perquisizioni presso il domicilio della donna e dei vari ambulatori di cui la stessa si avvaleva, ed è stato possibile sottoporre a sequestro numerosi quantitativi di creme, aghi, siringhe, timbri falsi e blocchi di ricevute che venivano usate dalla donna, nonché i locali stessi.

Le indagini sono in corso.