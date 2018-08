Civita (Cosenza) escursionisti travolti dal torrente Raganello: otto morti

Civita (Cosenza), 20 Ago 2018 – Si aggrava il bilancio delle vittime per la piena del torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, nel parco del Pollino, in provincia di Cosenza. Sale a otto il numero delle vittime: quattro uomini e quattro donne. Dodici invece i feriti, di questi cinque sono stati trasportati in ospedale.

Tra i salvati c’è un bambino che è stato trasferito in ospedale a Cosenza in stato di ipotermia.

Il torrente ingrossato dalle piogge delle ultime ore ha sorpreso il gruppo di escursionisti. La tragedia è avvenuta nel territorio del Parco Nazionale del Pollino a monte del cosiddetto “Ponte del Diavolo”.

Il gruppo speleologico del Soccorso alpino calabrese si sta organizzando per risalire il corso del torrente Raganello alla ricerca di eventuali superstiti dispersi ed i corpi delle vittime non ancora recuperati. Nelle gole del Raganello, infatti, ci sono vari anfratti e speroni sui quali potrebbero essersi salvati alcuni degli escursionisti che si trovavano nella zona. L’acqua del torrente, intanto, dopo la piena del pomeriggio, sta lentamente calando.

Il dirigente della Protezione civile Calabria, Carlo Tansi ha confermato le difficoltà di stabilire il numero di dispersi per l’impossibilità, allo stato, di sapere quante persone vi fossero nelle gole.