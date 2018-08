Giovane del Sarcidano fermato dai carabinieri della Stazione di Orroli e denunciato per possesso di stupefacenti

Nuoro, 18 Ago 2018 – I Carabinieri della Stazione di Orroli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà un 25enne pregiudicato originario del Sarcidano per reati in materia di stupefacenti.

Il giovane, fermato nel centro abitato a bordo del suo veicolo, ha da subito insospettito i militari per il suo comportamento anomalo e poco collaborativo tanto da indurre i militari ad estendere gli accertamenti anche al veicolo. E, infatti, sotto un sedile è stato rinvenuto un cilindro contenente una modica quantità di sostanza stupefacente che lo stesso deteneva per uso personale. Poiché fermato alla guida, il giovane è stato invitato a sottoporsi ai necessari accertamenti per verificare lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Sebbene informato delle conseguenze penali dell’eventuale rifiuto, l’uomo ha deciso di non seguire i militari che, alla luce degli illeciti commessi, lo hanno infine denunciato alla Procura della Repubblica di Cagliari.

La detenzione per uso personale gli è costata inoltre la Segnalazione al Prefetto di Nuoro e il ritiro della patente di guida.