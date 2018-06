Migranti, Macron e Merkel d’accordo sui respingimenti. Sì all’Italia: “Serve una risposta europea”

Berlino, 19 Giu 2018 – Visione comune tra Emmanuel Macron e Angela Merkel sui respingimenti dei migranti. “Concordiamo sul fatto che quei migranti che vengono registrati in un Paese e vanno in un altro devono essere rimandati indietro al più presto. Quindi la risposta è sì, per quel che ci riguarda”, ha risposto il presidente francese – in conferenza stampa con la cancelliera tedesca a Meseberg, persso Berlino – a una domanda in proposito. Si tratta della materia di scontro con Horst Seehofer, con la cancelliera che ha chiesto due settimane di tempo per sondare la disponibilità dei partner europei.

Il presidente francese poi torna ad avvertire l’Italia sulla gestione coordinata dei migranti, dopo il caso Aquarius. “Come già detto con il premier Conte, lavoreremo insieme e coopereremo per la gestione dei migranti ma non risponderemo mai in modo positivo a strategie chiaramente non cooperative. Il problema di Aquarius inizia quando la Guardia costiera (italiana) carica migranti su una nave”, ha dichiarato il capo dell’Eliseo durante la conferenza stampa congiunta con Angela Merkel.

Macron ha ripetuto a Meseberg di aver assicurato al premier italiano una reazione coordinata al fenomeno della migrazione. “Reagiremo in modo coordinato, nel segno di una cooperazione. Non possiamo rispondere in modo efficiente senza coordinamento”, ha spiegato.

La migrazione la concepiamo come sfida comune” e “il nostro obiettivo resta una risposta europea. Vogliamo evitare che l’Europa si divida. Noi sosteniamo le proposte della Commissione e il rafforzamento di Frontex”, dice Angela Merkel a Meseberg con Macron. “Accoglieremo le valutazioni dell’Italia sulla migrazione”, aggiunge, sottolineando che è un paese particolarmente esposto.

“Le riforme dell’eurozona non si possono realizzare senza una chiara volontà e una visione comune, e questo è quello che vogliamo esprimere oggi qui con chiarezza”, dice Macron che cita le riforme principali: l’unione bancaria, la trasformazione dell’Esm e la creazione di un budget per l’Eurozona, “riforme a cui lavoriamo da tempo”. L’obiettivo di Berlino e Parigi è che il budget dell’eurozona a 19 possa essere istituito dal 2021, afferma.

Sull’Eurozona abbiamo raggiunto un buon risultato”, gli fa eco Angela Merkel. “Siamo a favore di un budget dell’Eurozona e della trasformazione del Meccanismo di solidarietà europeo Esm in un fondo monetario europeo”.